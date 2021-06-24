Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti

Şeyma Subaşı (30), yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den (36) evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini duyurmuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı, bu defa bebeğini kaybettiğini açıkladı. Subaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.

"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMEMİZİN NEDENİ BUYDU"



Subaşı, hamilelik iddiaları sonrasında, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım" demişti.

Subaşı'nın kısa bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekmişti.

"EVLENMEDEN OLMAZ" DEMİŞTİ



Sosyal medya fenomeni Subaşı, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" sözleriyle yanıt vermişti.

"25 ZANNEDİYORLAR AMA 36 YAŞINDA"



Subaşı ilişkisi hakkında, "Bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında" şeklinde konuşmuştu.

"MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM"



Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini de anlatan Subaşı, "Melisa ile abi-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim" demişti.

Bir süre önce Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilgili "milyarder değil, dolandırıcı" iddiaları ortaya atılmıştı.

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adının bile geçmediğini söylemiş, Arap medyasındaki küçük haberlerin Türk medyasının çevirisi niteliğinde olduğunu ve o haberlerin de "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde olduğunu açıklamıştı.

"MISIR'IN EN ZENGİNLERİNDEN OLDUĞU YALAN"

Fouad, Mohammed Alsaloussi'nin Mısır için bir bilinmeyen olduğunu açıklayarak, "Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan!" demiş, tüm listeleri 2017 yılına kadar incelediğini, Alsaloussi'nin adının bile geçmediğini belirtmişti.

"ŞEYHİN OĞLU OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"

Mısırlı gazeteci, "Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım" diyerek Subaşı'nın sevgisiliyle ilgili şunları söyledi:

"Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik. Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım."