Şeyma Subaşı: Bir koca ve 3 çocuk istiyorum

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce hakkında merak edilenleri Youtube kanalından yanıtlamıştı. 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni kendisiyle ilgili gelen sorular için tekrar kamera karşısına geçti ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hamileliğin sırasında Acun seni Miami'ye mi gönderdi?

Evli bir adamdan hamile kaldığım için ve bu kişi de çok ünlü bir insan olduğundan dolayı merak edilen biri haline geldim. İstanbul'da dışarı çıkamaz hale geldim. Ben zaten Amerika'da doğum yapmak istiyordum. Hamileliğimi de orada geçirdim. Kendim gitmek istedim. 4-5 ay kaldım. Orada doğumumu yaptım çok rahattım. Kimse yanımda yoktu. İngilizcem de yoktu. 23 yaşındaydım. Hep Allah'a sığındım.

Kıskanıldığını düşünüyor musun?

Hayır... Bende kıskançlık güdüsü yok, belki de bu yüzden düşünmüyorum. Hiçbir zaman kötü niyetli kıskanmadım.

Tekrar evlenmeyi düşünüyor musun?

Yengeç burcuyum. Her ortamdan kendimi çıkarmayı biliyorum. 18 yaşıma kadar her sabah kahvaltısını ailesiyle beraber eden, her akşam babasından önce eve gelen bir kızdım. Bir koca ve 3 tane çocuk istiyorum. Evimde oturmak, istediğim zaman onunla partilemek ama sabah kahvaltı ve akşam yemeğini beraber yemek istiyorum. Evlilik hayatımda da hiç yaşamadım. Ama ben böyle bir ailede büyüdüm. Benim yaşadığım hayatt şartlarından dolayı buraya geldim. İki kere Kur'an'ı bitirdim, namaz kılıyordum.

Bazı magazin programlarının seninle dertleri ne?

Türkiye'de Şeyma Subaşı diye bir figür oluştu. Çok seveni de oldu, çok sevmeyeni de oldu. Şeyma Subaşı ile ilgili kötü haberler çok haber oldu ve izlenildi. Şeyma ne kadar iyi bir şey yaparsa yapsın ilgi çekmez. Bu onların beni sevmedikleriyle ilgili değil, tanımıyorlar ki beni.

Photoshop yapıyor musun?

Fotoğrafı renkleriyle oynayıp koymayı seviyorum. Yüzümde sivilce çıkmışsa neden koyayım, tabi o kısmı yok ediyorum. Fotoğraf çekme açılarını biliyorum. İnceltmiyorum kendimi, yapacaksam kalınlaştırabilirim.