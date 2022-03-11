Şeyma Subaşı çıplak pozun hemen ardından ayrılık haberini verdi!

Şeyma Subaşı yine gündem olmayı başardı. Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, çıplak fotoğrafını paylaştı. Subaşı pozunu silip ardından yeniden yükledi.

Şeyma Subaşı'nın bu pozu gündemdeyken ünlü isim bir paylaşım daha yaptı.

AYRILIK KARARINI GECE PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını duyurdu.

Şeyma Subaşı açıklamasında "Karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.

Subaşı apar topar İstanbul'a dönmesiyle de dikkat çekti.