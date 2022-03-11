Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Şeyma Subaşı çıplak pozun hemen ardından ayrılık haberini verdi!

Şeyma Subaşı çıplak pozunu paylaşıp silmesiyle dikkat çekti. Subaşı kısa süre sonra aynı pozu yeniden yükledi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığının haberini de bu pozun ardından verdi.

11 Mart 2022 Cuma 16:41
784 Okunma
Şeyma Subaşı çıplak pozun hemen ardından ayrılık haberini verdi!
banner108

Şeyma Subaşı yine gündem olmayı başardı. Sosyal medya paylaşımları ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, çıplak fotoğrafını paylaştı. Subaşı pozunu silip ardından yeniden yükledi.

Şeyma Subaşı'nın bu pozu gündemdeyken ünlü isim bir paylaşım daha yaptı.

AYRILIK KARARINI GECE PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığını duyurdu.

gjghj

Şeyma Subaşı açıklamasında "Karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.

Subaşı apar topar İstanbul'a dönmesiyle de dikkat çekti.

seyma-subasi-yapti-yine-yapacagini-ciplak-pozu-14787807_8189_m

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan'ın yedinci evliliği olacak
Seda Sayan'ın yedinci evliliği olacak
Selda Bağcan'dan sahne kıyafeti eleştirisi
Selda Bağcan'dan sahne kıyafeti eleştirisi
Bahar Candan ayçiçek yağının fiyatını az buldu! "Bence 1000 TL olmalı"
Bahar Candan ayçiçek yağının fiyatını az buldu! "Bence 1000 TL olmalı"









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim