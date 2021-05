Şeyma Şubaşı'dan milyarder sevgilisine: benim için daha çok çalış

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı’nın, bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşkı tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yılın başlarından beri Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisini her fırsatta övgüye boğuyor. Sevgilisi de onun için uçak kapatıyor, Miami'nin en güzel yerinden ev alıyor, Ibiza'da mükemmel bir tatil ayarlıyor. Çift, "peri masalı" dedikleri bu aşkı nikah masasına taşımaya hazırlanıyor.

"BENİM İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞ"

Sevgilisini çalışırken çeken Şeyma Subaşı, "Yes my love, work harder for me please" (Evet aşkım, benim için daha çok çalış) diyerek herkesi şoke etti.

Sevilen film karakteri Tony Stark'a yapılan gönderme de ayrıca dikkat çekti.