Şeyma Subaşı ile barışan Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı!

Şeyma Subaşı evlenme arifesinde ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı sık sık sevgilisiyle aşk pozları paylaşmasıyla dikkat çekti. Her fırsatta anı yaşadığını ve mutlu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ise kesinin ağzını açtı.

Meedo'nun günlüğü 20 bin dolara kiraladığı lüks yatla Bodrum ve Marmaris'te keyif yapan Şeyma Subaşı'na sevgilisinden hediye yağıyor.

MEEDO KESENİN AĞZINI AÇTI

İddialara göre; Şeyma Subaşı'na 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat alan Mohammed Alsaloussi bununla da kalmadı. Subaşı ile barıştığı için çok mutlu olan Meedo sevgilisine bir de 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye etti.

Şeyma Subaşı'nın hediyeyle ayakları yerden kesildi. Subaşı geçtiğimiz gün sevgilisiyle dudak dudağa hallerini paylaştı.