Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Şeyma Subaşı ile barışan Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir yine beraber. Tatilde olan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Meedo sevgilisi için kesenin ağzını açtı. 1 milyon 800 bin TL'lik bir saati sevgilisine alan Meedo bakın Şeyma Subaşı'ya başka ne hediye almış...

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:36
56 Okunma
Şeyma Subaşı ile barışan Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı!


Şeyma Subaşı evlenme arifesinde ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı sık sık sevgilisiyle aşk pozları paylaşmasıyla dikkat çekti. Her fırsatta anı yaşadığını ve mutlu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ise kesinin ağzını açtı.

Meedo'nun günlüğü 20 bin dolara kiraladığı lüks yatla Bodrum ve Marmaris'te keyif yapan Şeyma Subaşı'na sevgilisinden hediye yağıyor.

MEEDO KESENİN AĞZINI AÇTI

İddialara göre; Şeyma Subaşı'na 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat alan Mohammed Alsaloussi bununla da kalmadı. Subaşı ile barıştığı için çok mutlu olan Meedo sevgilisine bir de 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye etti.

Şeyma Subaşı'nın hediyeyle ayakları yerden kesildi. Subaşı geçtiğimiz gün sevgilisiyle dudak dudağa hallerini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMohammed Alsaloussi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'te gerginlik!
Masterchef'te gerginlik!
Şeyma Subaşı tekneden aşk pozlarını paylaştı!
Şeyma Subaşı tekneden aşk pozlarını paylaştı!
Son hali dikkat çekti!
Son hali dikkat çekti!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim