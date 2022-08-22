Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...

Şeyma Subaşı ile ilgili hamilelik iddiası!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında bir küs bir barışık olan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceği yönünde dedikodular çıkmıştı. Subaşı’nın son paylaştığı kareyi görenler ise ‘Hamile mi?’ sorusunu gündeme getirdi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:15
27 Okunma
Şeyma Subaşı ile ilgili hamilelik iddiası!


Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı. Barışma sonrası Türkiye'de tatil yapan ve tekne ile Ege koylarını gezen ikili soluğu şimdi de Mısır'da aldı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şeyma Subaşı'nın 3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf karesi gündem oldu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Hakkında sık sık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılan ve bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti. Bikinili bir fotoğraf karesini paylaşan Subaşı'nın bir kez daha hamile olduğu iddia edildi. Son dönemde bebek beklediği iddiaları konuşulan fenomenin karesini takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Subaşı'na takipçileri 'bebek yükleniyor', 'bu kez kesin hamile', 'bence hamile', 'karnı büyümüş', 'bebiş var', 'bebek göründü', 'bebek mi yoksa göbek mi' yorumlarında bulundular. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl bebek beklediğini duyurmuş ve kısa süre sonra ise stresten bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

seyma-subasi-hamile-mi-O9Gs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polen Emre bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Polen Emre bikinili pozlarıyla hayran bıraktı
Erotik içerikleri için, kiralık sevgili arıyor!
Erotik içerikleri için, kiralık sevgili arıyor!
Sahne kıyafetine gelen yorum çileden çıkardı
Sahne kıyafetine gelen yorum çileden çıkardı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim