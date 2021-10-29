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Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo’dan ikinci kez ayrıldı! Mohammed Alsaloussi’yi bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşti.

29 Ekim 2021 Cuma 10:15
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Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ayrıldı
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, mutluluğu bir türlü bulamıyor! Geçtiğimiz yıldan beri ABD’de yaşayan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Subaşı, aşkı uğruna Türkiye’yi silmiş ve Miami’de yaşama kararı almıştı.
Yaz başında evlenme teklifi alan ve hamile olduğunu açıklayan fenomen, Alsaloussi hakkında dolandırıcılık iddialarının ortaya atılmasıyla ilişkisini bitirip Türkiye’ye dönmüştü. ​

EVİ BİLE DEKORE ETMİŞTİ

Çiftin ayrılığı uzun sürmedi. 1 aylık ayrılığın ardından yeniden sevgilisinin yanına Miami’ye dönen Şeyma Subaşı, birlikte yaşadıkları evi kendi isteğine göre dekore ettirdi, kızı Melisa ile evde bol bol fotoğraf çektirip paylaştı. Ancak aldığım duyumlara göre çiftin arasına bir kez daha kara kedi girmiş!
Subaşı, Mısırlı sevgilisini terk ederek kızı Melisa ile beraber eski eşi Acun Ilıcalı’nın Miami’deki evine yerleşmiş.
Her fırsatta Ilıcalı’nın kanatlarının altına sığınan Şeyma, bakalım yine Meedo’suna geri dönecek mi... 

Kaynak:Hürriyet

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıMohammed Alsaloussi
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