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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi tatilde

Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, nikah masasına oturmaya hazırlanırken yollarını ayırmıştı. "Barışmayacağız!" diyen ancak ardından ilişkilerine yeni bir şans daha verme kararı alan çift, şimdilerde Göcek'te tatil yapıyor.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:49
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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi tatilde
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Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de ayrılıp, barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık." açıklamasını yapmıştı.

BARIŞMA TATİLİ

Geçtiğimiz günlerde çiftin yeniden barıştığı hatta Paris'te tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Dedikodular doğru çıktı. Subaşı ile Alsaloussi, ilişkilerine yeni bir şans verdi. Daha önce Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, şimdilerde sevgilisi ve kızı Melisa ile Göcek'te tatil yapıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Subaşı, önceki gün Mohammed Alsaloussi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Şeyma Subaşı, ayrıca bu kareleri de sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmedi.

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