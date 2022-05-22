Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı yeni aşka yelken açtı

22 Mayıs 2022 Pazar 16:42
0 Okunma
Şeyma Subaşı'nın eski aşkı yeni aşka yelken açtı

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı olan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile anılıyordu. Karşı cepheden ise sürekli göndermeli mesajlar geliyordu. Eski aşık Meedo da iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Mohammed Alsaloussi'nin sevgilisi olduğu iddia edilen güzel model Eden Polani cesur pozlarıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nı kıskandırmak istediği düşünülen Meedo, Serenay Sarıkaya'yı beğenmesiyle olay olmuştu.Ş eyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Mısırlı Mohammed Alsaloussi iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

İddialara göre Mohammed Alsaloussi genç bir modelle birlikte. Eden Polani adındaki güzel modelle görüntüleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisini görenler "Bir içim su" yorumunda bulundu.

Polani, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. model Eden Polani'nin pozlarını görenler "Şeyma bunu kıskanır", "Şeyma'dan güzel", "Kız başka bir dünyadan" yorumları yaptı.

Mohammed Alsaloussi ve Eden Polani şu sıralar Miami'de arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
195 TL'ye lahmacun mu olur?
195 TL'ye lahmacun mu olur?
Kıbrıs'ta Haluk Levent rüzgarı
Kıbrıs'ta Haluk Levent rüzgarı
Gönül Akkor'un son hali sevenlerini üzdü! Dua istedi
Gönül Akkor'un son hali sevenlerini üzdü! Dua istedi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim