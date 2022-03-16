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Şeyma Subaşı su böreğine 'water pie' yazınca Yeşim Salkım ve kızı durmadı! Olay sözler

Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı İstanbul'a geldi ve Türk yemeklerini övdü. Şeyma Subaşı su böreğine 'water pie' deyince, Yeşim Salkım ve kızı dalga geçti.

16 Mart 2022 Çarşamba 11:45
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Şeyma Subaşı su böreğine 'water pie' yazınca Yeşim Salkım ve kızı durmadı! Olay sözler
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı son günlerde gündemde. Ayrılık sonrası apar topar ülkeye dönen Şeyma Subaşı ailesinin evinde vakit geçirirken yaptığı paylaşımlarla yine dalga konusu oldu.

Türk yemeklerini öven ve su böreğine 'water pie' yazan Şeyma Subaşı Yeşim Salkım ve kızının diline düştü.

Gizem Salkım Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarını görünce "Allah'ım sen bize sabır ver neyin kafasını yaşıyor bir de İngilizceye çevirmiş water pie diye. Pie da börek demek ya" diyerek dalga geçti.

"GÖRGÜSÜZ ŞEYLER"

Yeşim Salkım da kızının yorumunu görünce sessiz kalmadı ve o da "Anneciğim sen ağzında altın kaşıkla doğdun şunlar senin kesip attığın tırnak etmez. Sonradan öğrenilen İngilizce anca bu kadar olur. Görgüsüz şeyler artık yeminle sinir oluyorum hepsi burada prenses oldu" dedi.

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