Şeyma Subaşı ve Meedo hakkında flaş gelişme...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrılınca kolundaki ‘Meedo’ dövmesini siyah bant şeklindeki dövme ile kapatmıştı. Miami'de 3,5 milyon dolarlık ev alan ve evlenmesi beklenirken ayrılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı sosyal medyadan ayrılık açıklaması yayınlamıştı.

PARİS'TE AŞK TAZELİYORLAR

1,5 yıl birliktelik yaşadığı Meedo Alsaloussi ile evlilik yolundaki ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Şeyma Subaşı ayrılığa dayanamadı. Şeyma ve Meedo yeniden barıştı. Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenildi. Meedo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.