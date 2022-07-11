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Şeyma Subaşı ve Meedo hakkında flaş gelişme...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızının annesi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik yolunda giden ilişkisini geçtiğimiz Mart ayında sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası kolundaki ‘Meedo’ dövmesini sildiren Şeyma Subaşı 'geri dönüş yok' mesajı vermişti. Ancak aşıklar dayanamadı ve Şeyma Subaşı ile Meedo yeniden barıştı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:51
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Şeyma Subaşı ve Meedo hakkında flaş gelişme...
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrılınca kolundaki ‘Meedo’ dövmesini siyah bant şeklindeki dövme ile kapatmıştı. Miami'de 3,5 milyon dolarlık ev alan ve evlenmesi beklenirken ayrılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı sosyal medyadan ayrılık açıklaması yayınlamıştı.

PARİS'TE AŞK TAZELİYORLAR

1,5 yıl birliktelik yaşadığı Meedo Alsaloussi ile evlilik yolundaki ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Şeyma Subaşı ayrılığa dayanamadı. Şeyma ve Meedo yeniden barıştı. Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenildi. Meedo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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