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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı

Şeyma Subaşı'nın bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı iddia edilmişti. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Subaşı iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Acun Ilıcalı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ve Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı sevgilisiyle aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Mohammed Alsaloussi'nin kucağında poz veren Subaşı, barıştıklarını ilan etmiş oldu.

05 Ağustos 2022 Cuma 19:55
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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, daha önce defalarca kez ayrılıp barıştığı ve evlenme teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Subaşı 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisinin kaldığı yerden devam ettiğini müjdeledi.

KUCAĞINDA POZ VERDİ

Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle barıştıktan sonra ilk poz geldi. Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile çekilen bir karesini yayınladı. Mohammed Alsaloussi'nin kucağında poz veren Subaşı böylece yeniden barıştıklarını ilan etmiş oldu.

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