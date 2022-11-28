Sıla Gençoğlu'nun acı günü!

Güçlü sesiyle ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu'ndan kötü haber geldi.

VEFAT ETTİ

Sıla Gençoğlu'nun babası, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.



01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.