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Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli süper minisiyle dudak uçuklattı!

Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle izleyicilerin kalbini kazanan Sıla Türkoğlu paylaşımlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak süper mini eteği ve derin göğüs dekoltesiyle Instagram pozlarını paylaşan güzel oyuncu resmen büyüledi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:49
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Sıla Türkoğlu göğüs dekolteli süper minisiyle dudak uçuklattı!
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Emanet dizisinin sezon finali çekimlerine katılmayan ve dizinin yapım ekibiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle diziden ayrılan Sıla Türkoğlu, Instagram pozlarıyla dudak uçuklatıyor. Diziden ayrıldıktan sonra özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Türkoğlu, göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti.

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Son dönemlerde sık sık özel hayatına ilişkin pozlarıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Sıla Türkoğlu, takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak yeşil mini eteğiyle ve göğüs dekolteli blüzüyle poz veren güzel oyuncu, takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Sıla Türkoğlu'nun pozlarına binlerce kişi beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçileri güzel oyuncunun pozlarının altına, "Seni gördüm günüm güzelleşti", "Yakıyorsun yine ortalığı" ve "Ne yaptın sen Sıla Hanım" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sıla Türkoğlu, oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı.

2019’da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

Güzel oyuncu dizinin 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

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