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Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu!

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. Taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile gelen Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

28 Ocak 2022 Cuma 13:09
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Silahlı saldırıda ölen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ilk kez konuştu!
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İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

“ACIMIZ BÜYÜK”

Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu. 

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.

Anahtar Kelimeler:
Şafak MahmutyazıcıoğluEce ErkenSilahlı Saldırı
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