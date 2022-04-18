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Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

32 yaşında bir spor antrenörü olan Sarah Harker, anne olmaya hazırlanıyor. Düzenli spor ve diyetine hala devam eden ve şu an 6 aylık hamile olan genç kadın, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde şişmiş karnını değil karın kaslarını sergiliyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi 15:25
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Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Fitness hocası ve beslenme koçu olan Sarah Harker, 32 yaşında bir anne adayı ve hala erkek arkadaşıyla spor salonunda kişisel antrenör olarak çalışıyor. Dengeli ve besleyici diyetini sürdürdüğünü söyleyen genç kadın, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor çünkü asla hamile gibi görünmüyor. Aksine karın kasları ile dikkat çeken genç kadın, takipçilerinden büyük tepki topladığını söyledi.

'' ONLARIN GÖRÜŞÜ''

Hamileliği sağlıklı bir şekilde ilerleyen genç kadın, formda ve sağlıklı kalmak için antrenmana devam ettiğini söyledi. Bunun hem kendisine hem de bebeğine çok iyi geleceğini düşündüğünü savunan anne adayı, takipçilerinin olumsuz yorumlarına kulak asmadığını belirtti. "İnsanlar dokuz ay boyunca kanepede oturup bisküvi yemediğim için hayal kırıklığına uğruyorsa, bu onların görüşüdür. " dedi.

Keyifli bir hamilelik geçirdiğini söyleyen güzel anne adayı, erkek arkadaşıyla birlikte heyecanla bebeğini kucağına almayı bekliyor.

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