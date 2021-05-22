Simge Sağın: Bu ülkede kadınlar olarak Allah’a emanet yaşıyoruz

Şarkıcı Simge Sağın, kendisine dair merak edilenlere ilişkin olarak Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Eski bir röportajında "Ben babamın kızı değil, oğluydum" dediği hatırlatılan Sağın, bunun üzerine "Genelde erkek çocukları babalarıyla maça gider, ona sevgililerini anlatır ama kız çocukları daha mesafelidir ya. Ben babamla maça giderdim. Bayağı erkek muhabbeti çevirirdik. Onunla her şeyimi paylaşırdım. Bir de benim kendimi koruma amaçlı geliştirdiğim maskülen bir yanım var, bıraksanız ‘Mahmut Abi’ye bağlarım yani" diye konuştu.

Sağın, "Hiç erkek şiddetine, tacize ya da mobbinge maruz kaldın mı?" sorusuna "Kalmadım ama bu dediğim gibi benim maskülen yanımla ilgili" yanıtını verdi.

Sağın, "Kendimi hep çok iyi korudum. Biri böyle bir şey denese herhalde patlatırdım bir tane suratına. Maalesef bizi koruyan yasalar yeterli değil, bu ülkede kadınlar olarak Allah’a emanet yaşıyoruz. Elimize öfke, kızgınlık ve kırgınlıkla dolu bir top bıraktılar. Kahır dolu o top. Şu an bu konuyu konuşurken bile sinirden ellerim terliyor" ifadesini kullandı.