Simge Sağın transparanla sahnede!

Bir mobilya markasının reklam teklifi için 1 milyon TL talep ederek gündeme gelen Simge Sağın sahne tarzıyla olay oldu. Dansla şarkıyı aynı anda yapamadığını söyleyen Simge sınırları zorladı. Simge sahneye süper mini bir transparanla çıktı.

"30 yaşından sonra dans dersi almaya başladım. Dans edemiyorum, iddiam da yok. Ama iyi oryantal oynarım. En iyi bilenlerden biri olan Didem'den dans dersleri alacağım" diyen Simge'nin iddialı tarzı sosyal medyada da gündemdeydi.

Simge'yi gören bazı takipçileri "Gülşen'i geçmişsin" yorumlarında bulundu.