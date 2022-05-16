Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebeklerini kucağına aldı!

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. İddialara göre Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebekleri dünyaya geldi. Sinem Kobal ve İmirzalıoğlu'nun kızlarının adı Leyla oldu. Sinem Kobal geçtiğimiz gün ilk kez karnı burnunda bir pozunu paylaşmıştı.