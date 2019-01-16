Sinemadaki kavganın faturası 15 milyon TL

Türk sinema endüstrisi, CGV Mars Cinema Group ile film yapımcıları arasındaki tartışma nedeniyle 2019'a 15 milyon liralık kayıpla başladı.
Sinema salonlarındaki ilk 10 günlük hasılat, 27.8 milyon TL'de kaldı. Milliyet gazetesinin haberine göre, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 42.5 milyon liraydı.
Gişe geliri ve satılan biletteki düşüşün en önemli nedeni ise, Yılmaz Erdoğan'ın 1 Ocak'ta gösterime girmesi beklenen ancak yaşnan tartışma üzerine geri çekilen 'Organize İşler - 2' filmi oldu. Film gösterime girmeyince gişe gelirleri de bir önceki yıla göre düştü.
2018'i 70 milyon izleyicinin üzerinde tmamalayan sinema salonlarının 2019'da 75 milyona ulaşması bekleniyordu.
HADİ BİZDE DESTEK VERELİM FİLİM ÇEKENLERE Kİ ONLAR HAKLARI OLANI ALSINLAR VE BIZLERE DAHA GÜZEL VE KALITELİ FİLİMLER ÇEKEBİLSİNLER. İKİ AY SINEMAYA GITEZSEK OLMEYIZ, HADI BOYKOTA TA Kİ FILIM ÇEKENLER HAKLARINI ALANA KADAR.