Sinemadaki kavganın faturası 15 milyon TL

Türk sinema endüstrisi, CGV Mars Cinema Group ile film yapımcıları arasındaki tartışma nedeniyle 2019'a 15 milyon liralık kayıpla başladı.

Sinema salonlarındaki ilk 10 günlük hasılat, 27.8 milyon TL'de kaldı. Milliyet gazetesinin haberine göre, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 42.5 milyon liraydı.

İzleyici sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 35 azaldı. 2018'in ilk 10 gününde sinemalarda 3.2 milyon adet bilet kesilirken, rakam 2019'da 2 milyonda kaldı.

Gişe geliri ve satılan biletteki düşüşün en önemli nedeni ise, Yılmaz Erdoğan'ın 1 Ocak'ta gösterime girmesi beklenen ancak yaşnan tartışma üzerine geri çekilen 'Organize İşler - 2' filmi oldu. Film gösterime girmeyince gişe gelirleri de bir önceki yıla göre düştü.

2018'i 70 milyon izleyicinin üzerinde tmamalayan sinema salonlarının 2019'da 75 milyona ulaşması bekleniyordu.