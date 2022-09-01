Sinirlenip iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Güçlü sesi ve sahne performansının dışında açıklamalarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı. Tilki gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" diyerek yanıt vermişti.

Aleyna Tilki gece yarısı yeni bir paylaşım yaptı. Beyaz iç çamaşırıyla yatakta poz veren genç şarkıcı "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" dedi.

Tilki'nin paylaşımlarını kimin kaldırtmak istediği bilinmezken şarkıcıya, Selin Ciğerci, Serel Yereli gibi isimler de yorum yaparak destek oldu.