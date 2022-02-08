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Şoke eden ihbar sonrası soruşturma

Yılbaşı gecesinde sahnede düşmesiyle gündeme gelen Tuğba Özerk hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İhbarda ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” denildi. İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

08 Şubat 2022 Salı 08:58
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Şoke eden ihbar sonrası soruşturma
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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın ortağı mı? Tuğba Özerk hakkında yapılan ihbar gündeme bomba gibi düştü. Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi.

MASAK’ın yaptığı incelemede Tuğba Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi. Sabah'ın haberine göre; ihbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.

PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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