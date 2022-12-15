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Şoke eden sözler Deniz Akkaya'yı çıldırttı

Ahmet Misbah Demircan'ın babası ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, Türkiye'deki porno film izlenme oranlarının yüksekliğinden şikayet ederek gündeme gelmişti. Demircan şimdi de klibinde soyunan Hülya Avşar'ı hedef aldı. Ali Rıza Demircan'ın sözleri manken Deniz Akkaya'yı çıldırttı.

15 Aralık 2022 Perşembe 15:54
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Şoke eden sözler Deniz Akkaya'yı çıldırttı



İlahiyatçı Ali Rıza Demircan porno açıklamasıyla gündeme gelmişti. "Türkiye'de her gün değil her saat değil her 1 dakikada 2 milyon tıklama yapılıyor. Bu tıklamaların en fazla yapıldığı illerin başında dindarlığıyla mütemayiz olan Konya gelmektedir" diyerek tepki çeken ilahiyatçı son şarkısından soyunan Hülya Avşar hakkında şoke eden bir yorumda bulundu.

Demircan, Hülya Avşar’ın klibiyle ilgili "Bir kadın anadan doğma kameralar önünde soyunur, milyonlara ulaşacak şekilde görüntü verirse, o kadınlığın bütün anlamını yitirmiş, azgın bir dişi demektir” dedi. 

DENİZ AKKAYA ÇOK KIZDI

Deniz Akkaya ise ilahiyatçının bu sözleriyle çılgına döndü. Ünlü manken paylaşımında "Ülkenin ahlakını sanatçılar üzerinden belirleme çabanız yersiz. Sen bir kadınla ilgili nasıl böyle konuşursun önce bir kendine destur çek" dedi.

Ekran Alıntısı

Anahtar Kelimeler:
KlipHülya AvşarAli Rıza Demircan
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