Somer Şef sevgilisiyle ilk kez fotoğraflarını paylaştı

Masterchef Türkiye'nin babacan şefi Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri. Somer Şef, Masterchef Türkiye yarışması başlamadan çnce Aslı Sivrioğlu ile evliliğini sürdürüyordu.

Daha sonra Masterchef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisi ile görüntülenmekten kaçınan Somer şef, hiç fotoğraf da paylaşmamıştı.



Somer Şef, sevgilisinin doğum gününde ezber bozdu ve sevgilisi Pınar Kayabaşı ile fotoğraflarını paylaştı.



Somer Şef sevgilisinin doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi.