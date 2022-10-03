Somer Sivrioğlu kızını paylaştı! "Babasının aynısı"

MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyesi Somer Sivrioğlu son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Yeni genç sevgilisi Pınar Kayabaşı sebebiyle 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Şef'in iki çocuğu var. Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu kızını çok özlediğini sosyal medyadan paylaştı.

Çocukları Avustralya'da yaşayan Somer Şef kızıyla bir pozunu "Çok özlem içerir" notuyla paylaştı.

Somer Sivrioğlu ve kızının pozlarına "Kızınız aynı size benziyor", "Aynı babası" yorumları yağdı.