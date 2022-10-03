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Somer Sivrioğlu kızını paylaştı! "Babasının aynısı"

18 yıllık evliliğini Pınar Kayabaşı ile ilişkiye başlayınca bitiren MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu kızıyla bir pozunu paylaştı. Kızı yurt dışında olan Somer Şef kızını çok özlediğini söyledi. Somer Şef'in kızını görenler "Aynı babası" yorumları yaptı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 10:49
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Somer Sivrioğlu kızını paylaştı! "Babasının aynısı"



MasterChef Türkiye'nin en çok konuşulan jüri üyesi Somer Sivrioğlu son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Yeni genç sevgilisi Pınar Kayabaşı sebebiyle 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Şef'in iki çocuğu var. Aslı Sivrioğlu'ndan Deniz ve Derin adında 2 çocuğu olan Somer Sivrioğlu kızını çok özlediğini sosyal medyadan paylaştı.

Çocukları Avustralya'da yaşayan Somer Şef kızıyla bir pozunu "Çok özlem içerir" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Somer Sivrioğlu ve kızının pozlarına "Kızınız aynı size benziyor", "Aynı babası" yorumları yağdı.

Son Güncelleme: 03.10.2022 10:50
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