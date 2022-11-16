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"Son Durak"ın çıkış tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısı "Son Durak"ın yayın tarihini paylaştı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:26
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"Son Durak"ın çıkış tarihi belli oldu



Megastar Tarkan, yeni şarkısı "Son Durak"ı piyasaya çıkarmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, yeni parçasının 18 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda "Yap Bi Güzellik" şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, sosyal medya hesabından kısa bir teaser paylaştı. 

Youtube'da 15 milyon izlenmeye ulaşan "Yap Bi Güzellik" şarkısıyla uzun süre gündemden düşmeyen yıldızın yeni şarkı paylaşımına yorum yağdı.

"GEÇÇEK" İZLENME REKORU KIRDI

Megastar Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çektiği klip, YouTube'da ilk 24 saatte 7 milyondan fazla görüntülenmeyle, dünyada en çok izlenilenler listesinde 2. sırada yer almıştı.

"BU ŞARKI UMUT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜM”

Tarkan ‘Geççek’ ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

"Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.

O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

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