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Son hali herkesi kahretmişti!

Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti.

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:35
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Son hali herkesi kahretmişti!



Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı.

Dilara Elagözlü, sosyal medya paylaşımında "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir.

Çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programını sundu. Ardından Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumladı.

Pakize Suda, demans hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Pakize SudaÖLÜM
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