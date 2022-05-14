Son halini görenler şaşkına döndü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki'yi takipçileri tanımakta zorlandı.

"Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.