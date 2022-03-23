Son işlemlerden sonra kimse tanıyamadı

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, benzersiz görünümü için 73.000 sterlinden (1 milyon 429 bin TL) fazla para harcadı.

Son estetik operasyonlarından sonra Barbie burnu ve kedi göze sahip olduğunu dile getiren Magdalene’in görüntüsü herkesi şaşırttı.

Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni, son plastik cerrahi prosedürlerini takipçileriyle paylaştı. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni estetik ameliyatların kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu iddia ederek dış görüntüsünü değiştirmeye devam edeceğini söyledi. Magdalene, son kozmetik prosedürlerinde, "Barbie burnu" ve "kedi gözü" ameliyatı oluşturmak için dördüncü burun ameliyatı oldu. 59.100 Instagram takipçisine estetik operasyon sürecini belgeleyen Amerikalı fenomen yeni yüzünü sergiledi.

Yüzünde bir maskeyle verdiği pozda Magdalene, “Kaş ekim işlemi, çene ve dudaklarımın yeniden şekillendirilmesinden sonra yüzüm tamamlanmış olacak. Üst dudağım hala ameliyattan sonra hiç hareket etmiyor. Burun ameliyatından dolayı hala şiş, bu yüzden konuşmak bile garip. Tam olarak istediğim gibi, çok sahte görünümlü bir Barbie burnu.” notunu ekledi.