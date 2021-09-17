Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü

Songül Karlı'dan yeni yaşa yeni imaj!

Göğüs dekolteli paylaşımları ile adından söz ettiren ünlü türkücü Songül Karlı yeni yaşına yeni imaj yaptı.

17 Eylül 2021 Cuma 10:14
29 Okunma
Songül Karlı'dan yeni yaşa yeni imaj!

Daha önce sadece göğüslerini küçülttüğünü iddia eden ve estetiksiz olduğunu söyleyen Songül Karlı'nın değişimi son dönemde dikkat çekiyor. Karlı geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı ve gelen mesajlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlayan sevdiklerinin paylaşımlarına yanıt veren Songül Karlı herkese çok teşekkür etti.

Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı sık sık kuaförden yaptığı filtreli paylaşımlarla da öne çıkıyor. Karlı son olarak 48. yaşına basar basmaz imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısaltan ve rengini değiştiren Karlı süper mini elbisesiyle koltukta otururken verdiği pozu paylaştı.

Songül Karlı'ya "Yaşını asla göstermiyor" yorumları yapılırken filtreyi ise azaltması doğal haliyle daha güzel olduğu yorumları da geliyor.

Anahtar Kelimeler:
Songül KarlıGöğüs Dekolte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın Gökhan Çıra-Selin Ciğerci iddiaları sürüyor
Seren Serengil ve Deniz Akkaya'nın Gökhan Çıra-Selin Ciğerci iddiaları sürüyor
Fahriye Evcen ve Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor!
Fahriye Evcen ve Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor!
İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser
İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim