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"Sonu Behlül gibi"

Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrolünde olduğu Sadakatsiz’in finalinde Volkan’ın sonu Aşkı Memnu’daki Behlül’e benzetildi. Volkan ve Behlül'ün yer aldığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Aşkı Memnu dizisinde Behlül rolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyordu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:17
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"Sonu Behlül gibi"

Sadakatsiz finali sosyal medyayı salladı. Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un başrolünü paylaştığı dizinin son bölümüne; Asya, Volkan ve Derin arasındaki savaşın bitişi ve kaybedenin Volkan olması damga vurdu.

Asya, Derin ve Volkan arasındaki büyük savaşın bitişi ve kaybedenin daha önce iki kadını da sevdiğini söyleyen Volkan olması sosyal medyaya damga vurdu. 'Sadakatsiz'in finalinde Volkan'a Aşkı Memnu’daki Behlül benzetmeleri yapıldı.

"SONU BEHLÜL GİBİ"

Sosyal medyada “Volkan'ın da sonu Behlül gibi”, “Bu hikayede yanan Volkan oldu”, “Volkan’ın bu halini görünce Bihter’in mezarında ağlayan Behlül aklıma geldi”, “Behlüller ölmez şekil değiştirir…” yorumları yağdı.

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