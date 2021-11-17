Künye
Kıbrıs 23
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
banner107
Flaş Haber
En Küçük Hasta 2 Yaşında
Kapat

Sophia Urista özür diledi

Geçen günlerce konser sırasında sahnede hayranlarından birinin suratına idrarını yapmasının ardından tepki çeken Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, özür mesajı yayınlayarak "Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok zorlamıştım" dedi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:41
440 Okunma
Sophia Urista özür diledi
banner108

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen rock festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yapan Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, tepkilerin ardından özür diledi.

Urista, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Selam millet. Daytona'daki Rockville metal festivalindeki performansım hakkında konuşmak istiyorum. Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok fazla zorlamıştım" ifadelerini kullandı.

"İNCİTMEK İSTEMEDİM"

Urista, şöyle devam etti: "Ailemi, grubumu, hayranlarımı her şeyden çok seviyorum ve yaptığım şeyden bazılarının incindiğini veya gücendiğinin farkındayım. Onlardan özür dilerim ve onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
Sophia Urista
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman Aşk Adası’nda skandal görüntüler!
Alman Aşk Adası’nda skandal görüntüler!
Ağlamaklı şekilde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı
Ağlamaklı şekilde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı
Yeni doğum yapan anne sütünün pembe olduğunu görünce şaşkına döndü
Yeni doğum yapan anne sütünün pembe olduğunu görünce şaşkına döndü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim