Sophia Urista özür diledi

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen rock festivalinde sahnede hayranının suratına idrarını yapan Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, tepkilerin ardından özür diledi.

Urista, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Selam millet. Daytona'daki Rockville metal festivalindeki performansım hakkında konuşmak istiyorum. Müzikte ve sahnede her zaman sınırları zorladım. O gece sınırları çok fazla zorlamıştım" ifadelerini kullandı.

"İNCİTMEK İSTEMEDİM"

Urista, şöyle devam etti: "Ailemi, grubumu, hayranlarımı her şeyden çok seviyorum ve yaptığım şeyden bazılarının incindiğini veya gücendiğinin farkındayım. Onlardan özür dilerim ve onları incitmek istemediğimi bilmelerini istiyorum."