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Sosyal medya hesabından doğal halini paylaştı!

Barbara Hovermale isimli TikTok kullanıcısı, tam 1 yıldır vücudundaki tüylerini almaktan vazgeçtiğini söyledi. Kendisini bu şekilde daha özgür hissettiğini ifade eden Hovermale, yapılan olumsuz yorumların aksine ‘seksi’ göründüğünü söyledi.

17 Eylül 2021 Cuma 11:33
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Sosyal medya hesabından doğal halini paylaştı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Barbara Hovermale, ergenlik döneminden itibaren toplumsal tabular nedeniyle istenmeyen tüylerini alıyordu. Yıllarca bırakmak istemesine rağmen başkalarının söyleyeceklerinden çekindiğini dile getiren Hovermale, erkek arkadaşı Jeyvien Peakf ile tanıştıktan sonra radikal bir karar aldı. Vücudundaki tüyleri almayı bıraktığını açıklayan Hovermale, bu kararını TikTok hesabından yayınladığı videolarla gösterdi. Hovermale’in TikTok paylaşımlarının asıl amacı ise diğer kadınlara bedeniyle daha rahat hissetmeleri için ilham vermek olduğunu söyledi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla bacaklarını kıyasladıkları bir paylaşım yapan Hovermale, yapılan olumsuz yorumlara aldırış etmediğini söyledi. Kendisine ve bedenine çok güvendiğini vurgulayan Hovermale, “Bu noktada kendimle harika bir ilişkim olduğunu hissediyorum. Şimdi aynaya baktığımda gerçekten gurur duyuyorum. Asla çekinmediğim bir parçam var. Bu konuda aldığım kaba yorumlar umrumda değil. Kendime çok güveniyorum.” dedi.

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