Sosyal medya onları konuşuyor!

North Somerset’ta yaşayan 44 yaşındaki Simon ve 83 yaşındaki Edna Martin çifti aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olduklarını dile getiren Simon, “O dönemde ailemle birlikte yaşıyordum ve hiçbir kadınla deneyimim olmamıştı. Ancak Edna’yı gördüümde ondan hoşlandığımı anladım. Onun hayatımı geçirmek istediğim kadın olduğunu anında fark ettim” dedi.

“OĞLUM BABA DİYOR”

Edna, Simon’un yaşının küçük olması nedeniyle çoğu zaman kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını itiraf etti. Aralarındaki yaş farkının toplumsal olarak hoş karşılanmayacağını bildiğini söyleyen Edna, “İkimizde hoş karşılanmayacağını bildiğimiz için uzun bir süre boyunca bu duruma karşı koyduk. Ancak aşkımız o kadar büyüktü ki herkes bu durumu kabul etti. Oğlum Simon’a baba diyor” dedi.

CİNSELLİK İTİRAFI OLAY YARATTI

Bir ortama girdiklerinde diğer insanların dikkatini çektiklerini ifade eden Simon, “Biz üzerimizdeki bakışlara aldırış etmiyoruz. Birlikteyken çok eğleniyoruz. Cinsel hayatımız inanılmaz. Yatak odasında hala aşık herhangi bir çift kadar samimiyiz.” diye konuştu.