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Sosyal medya yıkıldı!

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın adamlarından 'Abdülhey' karakterine hayat veren Kenan Çoban sosyal medyada oğlunu paylaştı. Kenan Çoban'ın paylaştığı fotoğrafı görenler "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" şeklinde yorumları yaptı.

14 Nisan 2022 Perşembe 12:27
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Sosyal medya yıkıldı!

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile ünlenen Kenan Çoban sosyal medyada sık sık eşi ve çocuğuyla pozlarını paylaşıyor. Günlük hayatına dair paylaşımlar yapan oyuncusu Kurtlar Vadisi hayranları yakından takip ediyor.

Kenan Çoban, son olarak sosyal medyadan oğlu ile paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinde oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Çoban'ın fotoğrafının altına "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

mkl

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