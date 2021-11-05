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Sperm donörü babasından 50 kardeşi olduğunu öğrendi!

İtalya’da yaşayan Izzy ismindeki genç kadın, sosyal medyada hesabından kendi hayat hikâyesini anlattığında dikkatleri çekmeyi başardı. Bir sperm donörü aracılığıyla dünyaya geldiğini ifade eden Izyy, bağışçı babasının mirasını DNA testi ile öğrenmek istedi. Yaptırdığı test ile 50 üvey kardeşi olduğunu fark etti ve bu durum flört emesinden korkmasına neden oldu.

05 Kasım 2021 Cuma 11:26
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Sperm donörü babasından 50 kardeşi olduğunu öğrendi!
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Bir kadın, sperm donörü babasından 50 kardeşi olduğunu öğrendi ve şimdi onlardan biriyle sevgili olma konusunda büyük endişe yaşıyor. DNA testinin ardından ortaya çıkan sonuçları değerlendirme aşamasında Izzy, yaşadığı bir anıyı paylaştı. TikTok hesabından yayınladığı paylaşımında Izzy, “Bir kişiyle flört etmeye başlamıştım. İkinci buluşmada belirli bir kişi veya aile ile ilgili olup olmadığımı soran bir mesaj aldım. Daha sonrasında ise sperm donörü bir bebek olup olmadığımı sordu” dedi.

Bu şaşırtıcı buluşmanın sonrasında ise üvey kız kardeşi olduğu ortaya çıkan bir kişiden aynı donörü kullanan anneler ve sperm donörü bebekleri için özel bir Facebook grubu olduğunu söyleyen başka bir mesaj aldı. Izzy, “ Sayfaya katıldım ve aynı sperm donörünün kardeşleri ve çocukları olan 50’den fazla kişi olduğu ortaya çıktı. Hepimiz farklı yaşlardayız” diye konuştu.

“KENDİMİ RAHATSIZ HİSSEDİYORUM”

Izzy daha sonra yorumlarda kardeşlerin hiçbiriyle bir ilişki olmamasına rağmen kendisini rahatsız hissettiğini itiraf etti. Izzy, “Bu gerçekten anormal bir şey ve biraz garip hissediyorum. Belki biraz utangaç olabilirim. Her dışarı adımımı attığımda yeni bir kardeşimle karşılacakmışım gibi düşünüyorum” dedi.

Izzy ayrıca iki öz kardeşi olduğunu ve hepsinin annelerinin özelliklerini ve kişiliklerini paylaştığını açıkladı. Donör babasından miras kalmış olabileceğine inandığı bir şey var o da göz rengi. Izyy, “Gerçekten açık renkli gözlerim var ama annem daha koyu renklere sahip. Vericinin de 'açık gözleri' var, bu yüzden onun 'açık gözleri' var ama kardeşlerim annemin 'koyu gözleri' var" diye ekledi.

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