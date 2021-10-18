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Squid Game'in maliyeti ve Netflix’e kazandırdığı para ortaya çıktı

Türkiye'de de izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game Netflix'e ortalama ne kadar kazandıracağı belirlendi. Netflix’e maliyeti yalnızca 21,4 milyon dolar olan dizinin 900 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:40
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Squid Game'in maliyeti ve Netflix’e kazandırdığı para ortaya çıktı
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Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, dünya genelinde 111 milyon seyirciye ulaşarak platformun en popüler içeriği olmuştu.

Tüm dünyada gündem olan dizinin Netflix’e sağlayacağı ortalama gelir açıklandı.

KAZANDIRDIĞI PARA GÜNDEM OLDU

Bloomberg’in haberine göre, Netflix yalnızca 21,4 milyon dolar (bölüm başına yaklaşık 2,4 milyon dolar) maliyeti bulunan diziden 891 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Bu rakam maliyetin yaklaşık 40 katına tekabül ederken, dizinin başarısını da gözler önüne seriyor.

Distopik bir Güney Kore dizisi olan Squid Game, maddi zorluklar içerisindeki kişilerin para ödülü için oynadığı ölümcül çocuk oyunlarını anlatıyor.

Uzmanlar dizinin Netflix'e, ‘acaba biz de mi bir oyunun içerisindeyiz?’ diye düşündürten miktarda para kazandıracak gibi göründüğünü vurguluyor.

Eğer dizinin ikinci sezonu yayınlanırsa, Netflix’in kazanacağı para da aynı ölçüde artacak.

Netflix'in hisseleri ise Squid Game'in yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren yüzde 7 civarında arttığı ve şirket değerinin ise 278,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Squid GameNetflix
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