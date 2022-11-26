Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Çalınan 1 kilo altın halen kayıp
Çalınan 1 kilo altın halen...
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden detaylar
Elif Lort cinayeti: İşte mahkemeden...
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Marketleri soyup soğana çevirdiler!
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Otobüs şoföründen çocuğa cinsel saldırı
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
banner107

Squid Game'in yıldızına taciz suçlaması

Altın Küre ödüllü oyuncu O Yeong-su (78), geçtiğimiz yıllarda bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 14:50
13 Okunma
Squid Game'in yıldızına taciz suçlaması



Squid Game dizisinde Oh Il-nam karakterini canlandıran oyuncu Oh Yeong-su, Güney Kore'de cinsel tacizle suçlandı. Güney Kore yerel basınında yer alan haberlere göre O Yeong-su, iddiaları yalanladı.

BBC'nin aktardığına göre, cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden kadın ilk olarak geçen yıl aralık ayında polise şikayette bulundu. Dava dosyası, O Yeong-su aleyhine herhangi bir suçlama yapılmadan nisan ayında kapatıldı. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Ünlü oyuncu daha önce iddialar hakkında kadının ellerini tuttuğunu ifade ederek kadından özür dilemişti. Ancak özür dilemesinin tüm iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediği de vurgulamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor
Görenler 59 yaşında olduğuna inanamıyor
Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı!
Armağan Çağlayan gözyaşlarını tutamadı!
Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı
Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim