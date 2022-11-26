Squid Game'in yıldızına taciz suçlaması

Squid Game dizisinde Oh Il-nam karakterini canlandıran oyuncu Oh Yeong-su, Güney Kore'de cinsel tacizle suçlandı. Güney Kore yerel basınında yer alan haberlere göre O Yeong-su, iddiaları yalanladı.

BBC'nin aktardığına göre, cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden kadın ilk olarak geçen yıl aralık ayında polise şikayette bulundu. Dava dosyası, O Yeong-su aleyhine herhangi bir suçlama yapılmadan nisan ayında kapatıldı. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Ünlü oyuncu daha önce iddialar hakkında kadının ellerini tuttuğunu ifade ederek kadından özür dilemişti. Ancak özür dilemesinin tüm iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediği de vurgulamıştı.