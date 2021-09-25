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Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı

Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

25 Eylül 2021 Cumartesi 19:20
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Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı
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Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, sevgilisinin kendisine hediye ettiği 480 bin dolarlık kolyeyi gösterebilmek için sosyal medya hesabından art arda fotoğraflar paylaştı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı

KOLYEYİ GÖSTERMEK İÇİN FARKLI FARKLI POZLAR VERDİ

Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı , yeni bir paylaşım yaparak art arda fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda farklı farklı pozlar veren ünlü ismin boynundaki kolye ise gözlerden kaçmadı. Değeri 480 bin dolar olan kolyeyi sevgilisi Mohammed Alsaloussi hediye etti.

Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı

"BİR SENE HERKES DÜĞÜNÜMÜZÜ KONUŞACAK"

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı YouTube videosunda hakkında merak edilenleri yanıtlayan Subaşı, düğününü nerede yapacaklarını bilmediğini ancak sevgilisinin kendisine "Sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak" dediğini ifade etti.

Şeyma Subaşı pahalı kolyesini göstermek için paylaşım üstüne paylaşım yaptı

Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşışeymaMohammed Alsaloussi
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