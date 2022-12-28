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Sugar mommy’ arıyorum dedi... Yaş aralığı: 40-100

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Ahmet Enes Bektaş isimli bir kişinin TikTok’tan yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir arkadaşlık uygulaması üzerinden kendisine ‘Sugar mommy’ aradığını belirten Bektaş, ‘Enesmoii’ adıyla yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 262 bin görüntülenen gönderisinde Bektaş 67 yaşında bir kadınla randevuya çıktığını söyledi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:25
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Sugar mommy’ arıyorum dedi... Yaş aralığı: 40-100



Sosyal medyada ‘Enesmoii’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi TikTok kullanıcılarının ilgisini çekti. “Amerika’da Tinder” başlığıyla yaptığı paylaşımda Bektaş, şeker baba akımını şeker anneye çevirdi. Bektaş gönderisinde ise “Şu saatten sonra gözümü kararttım. Yaş aralığını 40-100’e çıkarttım. Kimse kusura bakmasın. Bir tane sugar mommy bulup piyasadan çekileceğim” dedi.

RANDEVUSUNDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

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Tinder aracılığıyla 67 yaşında bir kadınla eşleştiğini dile getiren Bektaş, randevusu sırasında çekilen bir fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi. Bektaş gönderisine, “Hesabı ödedi. Evimden alıp eve bıraktı” dedi. Bektaş'ın gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, "Parti kur oy verek" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğru yolu bulmuşsun" yorumunu ekledi.

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