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Süleyman Yağcı'nın tayt yorumuna Aynur Aydın'dan sert tepki

‘Çocuklar Duymasın’daki 'Fıs Fıs İsmail' rolüyle tanınan Süleyman Yağcı "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç... Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksınız" sözleriyle tepki çekti. Yağcı'ya şarkıcı Aynur Aydın da sert çıktı. Aynur Aydın "Damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona ona diyeceksin?" dedi.

24 Mart 2022 Perşembe 09:16
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Süleyman Yağcı'nın tayt yorumuna Aynur Aydın'dan sert tepki
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'Fıs Fıs İsmail' rolüyle tanınan Süleyman Yağcı kadınları hedef aldı. Süleyman Yağcı, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını ifade edip "Kadınlar tayt giymesin" dedi.

‘Çocuklar Duymasın’daki 'Fıs Fıs İsmail' konuşmasında şunları söyledi:

"Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki gerçekten iğrenç. Her şeyin bir kuralı vardır. Aşka, sevgiye, giyinmeye karşı değilim. Demokrat bir adamım. Yeryüzünde en çekici canlı kadındır. Günümüzde öyle insanlar var ki 40-50 yaşına gelmiş bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diye konuştu.

"TRANSPARAN BİDON MU?"

Yağcı'nın bu sözlerine tepki yağarken şarkıcı Aynur Aydın da kendini tutamadı.

Aynur Aydın yaptığı yorumda "Yani normalde sapık değil kimse. Ama biri tayt giydi mi karakter mutasyona uğruyor. Hayvanlara, çocuklara hatta damacanaya tecavüz eden insanlar var. Ona na diyeceksin; transparan bidon mu?" diyerek tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Fıs Fıs İsmailSüleyman YağcıTaytAynur Aydın
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