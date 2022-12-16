Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu.

Sevilen programın başlamasına kısa bir süre kala yarışmacılar netleşirken, flaş bir isim gündeme geldi.

MEHMET EKİCİ SURVIVOR'A

Trabzonspor sonrası Fenerbahçe’ye transfer olan ve beklentilerin uzağında kalarak 2020 yılından itibaren aktif olarak futbol oynamayan Mehmet Ekici’nin Survivor’a katılacağı iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcılarının gündeme taşıdığı konu sonrası Acun Ilıca’nın Mehmet Ekici’nin ismini açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu oldu.

Survivor’a katılması netleşen ilk iki isim Ümit Erdim ve Berdan Mardinli oldu.