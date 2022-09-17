Süper mini şortuyla yıktı geçti!

Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari gibi parçalarla şarkıcılık kariyerini canlandıran Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor. Başarılı şarkıcı son olarak, sosyal medya paylaşımıyla ilgi çekti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aleyna Tilki süper mini şortuyla poz verdi.

O pozu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SAPLANTILI HAYRANI EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI!

Tilki'nin bir hayranı, ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak giren ve dairenin önünde bekledi.

Konuyla ilgili konuşan sanık, “Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip diğerlerini etmemişti. Hatta bana ‘artık göndermene gerek yok’ dedi. Olay tarihinde kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp Aleyna Tilki’nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş” dedi.

Ardından müştekinin kapısını yeniden çaldığını anlatan sanık, “İçeriden seslerini duydum. Ancak kapıyı açmaya çalışmadım. Kapı açılmadığı için de içeri girmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca telefondaki yazışmaları sizlere sunamıyorum çünkü telefonuma erişim sağlayabildikleri için bu yazışmaları silebiliyorlar. Bu sebeple olay tarihinden sonra telefonumu kırıp attım. O tarihten beri telefon kullanmıyorum. Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim. Bu nedenle ‘hayranıyım’ diye ifade vermiştim” diye konuştu.

Saplantılı hayranın, rahatsızlığının olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve rapor aldırılmasına karar verildi.