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Süper star, geline benzetildi...

Bir düğünde sahne alan Süperstar Ajda Pekkan’ın sahne kıyafeti gelinliğe benzetildi. Sanatçının paylaşımına binlerce yorum yağdı.

13 Ekim 2022 Perşembe 10:28
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Süper star, geline benzetildi...



Geçtiğimiz günlerde Bursa’da verdiği konser esnasında yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü sanatçı Ajda Pekkan, bir düğünde konser verdi.

Pekkan'ın takipçileri, sahnede beyaz bir kostüm giyen sanatçının görünümünü gelinliğe benzetti.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Pekkan'ın elbisesi kimi takipçiler tarafından çok beğenilirken kimileri düğünde yalnızca gelinin beyaz giymesi gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

Pekkan, sosyal medya paylaşımında "Tanıklık ettiğimiz bu Özel Gece’de Sevgili Naz ve Ahmet’e Ömür boyu Mutluluklar dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki sanatçının elbisesi Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyor.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda Bursa’da konser veren Pekkan’ın yüzündeki değişim sosyal medyada gündem olmuştu.

Konsere katılan oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuş ve paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın Avcı'dan daha genç göründüğüne dair yorumlar yer almıştı.

Son Güncelleme: 13.10.2022 10:32
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