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Süreyya Yalçın'dan tepki çeken paylaşım

Bodrum'da tatil yapan Süreyya Yalçın'ın yangın bölgesinde verdiği pozları sosyal medyadan yayınlaması tepkilere neden oldu. Yalçın tepkilerin ardından arkada dumanların görüldüğün tatil karelerini kaldırdı.

30 Temmuz 2021 Cuma 10:23
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Süreyya Yalçın'dan tepki çeken paylaşım

NTV

Bodrum'da tekne turu yapan Süreyya Yalçın, yangın bölgesinde verdiği pozları sosyal medyada yayınlayınca tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Yalçın'a "Sözün bittiği yer", "Ülke yanıyor, sen poz veriyorsun" gibi tepkilerde bulundu.

Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen 37 yaşındaki Yalçın, tepkilerin ardından fotoğraflarını kaldırdı.

Yalçın, gelişmelerin ardından yangınla ilgili bir paylaşımda bulunarak, "Rabbim herkesi korusun, yardımcısı olsun" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süreyya YalçınBodrum
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