Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Sürücülerin dikkatine

Lefkoşa'da Metropol - Göçmenköy dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 17:36
Sürücülerin dikkatine
banner48

Dikkat Metropol Işıkları Arızalı!

Lefkoşa'da Metropol - Göçmenköy dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa'da, Şht Mustafa Mehmet Sokak ile Şht Kemal Ünal Caddesinin kesiştiği (Metropol - Göçmenköy) dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldığı bildirildi.

Polis, bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları rica etti.

Anahtar Kelimeler:
Trafik ışıklarıTrafik LambasıPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferda Anıl Yarkın’dan nostalji rüzgârı…
Ferda Anıl Yarkın’dan nostalji rüzgârı…
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı
Thrones Club'ta eğlence doruklara çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim