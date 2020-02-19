Sürücülerin dikkatine

Dikkat Metropol Işıkları Arızalı!

Lefkoşa'da Metropol - Göçmenköy dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lefkoşa'da, Şht Mustafa Mehmet Sokak ile Şht Kemal Ünal Caddesinin kesiştiği (Metropol - Göçmenköy) dörtyol kavşağında bulunan trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldığı bildirildi.

Polis, bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları rica etti.