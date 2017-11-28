Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!

Reyting rekorları kırması beklenen Survivor All Star 2018'in kadrosuna Nihat Doğan ve Ümit Karan da dahil oldu.

28 Kasım 2017 Salı 10:05
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
banner10

Yayınlandığı her sezon reyting rekorları kıran Survivor'ın 2018 kadrosu, sezon daha başlamadan büyük merak konusu oldu.

Kadroya son olarak dahil olan iki isim ise, Survivor'ın bu sezonda reytingleri alt üst edeceğini şimdiden kanıtladı.

NİHAT DOĞAN VE ÜMİT KARAN DA KADROYA GİRDİ

Acun Ilıcalı, daha önce All Star'da yarışacak 8 ünlü ismi açıklamıştı. Son olarak kadroya Survivor'da daha önce yarışan Nihat Doğan ve Ümit Karan'ın da dahil olduğu ortaya çıktı.

Acun'un açıkladığı 8 kişilik liste şöyle:

Hilmicem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Murat Ceylan

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay Kuzey Kıbrıs 50 ülke arasında ilk 15'te yer aldı
Bay Kuzey Kıbrıs 50 ülke arasında ilk 15'te yer aldı
Selena Gomez yılın kadını seçildi
Selena Gomez yılın kadını seçildi
Beyazıt Öztürk hakkında bomba iddia
Beyazıt Öztürk hakkında bomba iddia

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim