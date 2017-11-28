Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!

Yayınlandığı her sezon reyting rekorları kıran Survivor'ın 2018 kadrosu, sezon daha başlamadan büyük merak konusu oldu.



Kadroya son olarak dahil olan iki isim ise, Survivor'ın bu sezonda reytingleri alt üst edeceğini şimdiden kanıtladı.



NİHAT DOĞAN VE ÜMİT KARAN DA KADROYA GİRDİ



Acun Ilıcalı, daha önce All Star'da yarışacak 8 ünlü ismi açıklamıştı. Son olarak kadroya Survivor'da daha önce yarışan Nihat Doğan ve Ümit Karan'ın da dahil olduğu ortaya çıktı.



Acun'un açıkladığı 8 kişilik liste şöyle:



Hilmicem İntepe



Adem Kılıççı



Hakan Hatipoğlu



Murat Ceylan



Cumali Akgül



Turabi Çamkıran



Sema Aydemir



Nagihan Karadere



Merve Aydın