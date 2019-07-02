Survivor 2019 Türkiye şampiyonu belli oldu! İşte 500 bin TL’nin sahibi

Hem Türk hem de Yunan şampiyonlarının belli olduğu haftada Yusuf ve Seda Türk yarışmacılar arasında final koltuğuna oturmayı başarmıştı. İki başarılı yarışmacı SMS oylamasıyla finale kalmıştı. Acun Ilıcalı Bodrum'dan yaptığı canlı yayınla Survivor 2019 Türkiye şampiyonunu duyurdu. Survivor 2019 Türkiye şampiyonunu Yusuf Karakaya oldu. İşte büyük final gecesinde yaşananlar...

“Survivor Türkiye kim şampiyon oldu” sorusunun yanıtı Bodrum’da düzenlenen büyük finalde belli oldu. Yaklaşık 6 ay boyunca, açlık, stres, zorlu yaşam şartlarına rağmen yüksek performans sergileyerek finale kalan yarışmacılar son gece büyük bir heyecan yaşadı. Türk yarışmacılardan Yusuf ve Seda’nın final koltuğuna oturduğu yarışmada Katerina Dalaka Yunanistan şampiyonu oldu. Peki Survivor 2019 Türkiye şampiyonu kim oldu? Survivor 2019 Türkiye şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Yusuf Karakaya böylece 500 bin TL’lik büyük ödülün de sahibi oldu. İşte final gecesinden detaylar…

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE ŞAMPİYONU: YUSUF KARAKAYA

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN ŞAMPİYONU: KATERİNA DALAKA

Survivor 2019'un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. Böylece yarı finalde elenen yarışmacı Emre oldu. Seda ise yarı finalde Yusuf ve Okay ile yarı finaldeki ikinci oylamaya kaldı. Yusuf, Seda ve Okay arasında yapılan oylama sonucu Okay elendi. Bu akşamki büyük finalde yer alacak olan Türk takımındaki iki isim Acun Ilıcalı tarafından Yusuf ve Seda olarak açıklandı. Yunan takımda önce Afroditi sonra Nikos elendi. Finale Dalaka ile Dimitra kaldı. Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2019 finalinin ardından şampiyon yarışmacılar belli oldu. Survivor 2019 Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu ve 100 bin Euro büyük ödülü kazandı. Survivor 2019 Türkiye şampiyonu ise Yusuf Karakaya oldu ve her sene verilen 500 bin TL büyük ödülü almaya hak kazandı.

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2018’de şampiyon olabilme ümidiyle yarışmaya katılan yarışmacılardan son 4’e kalan isimler Adem, Anıl, Hilmi Cem ve Nagihan olmuştu. Hilmi Cem ilk SMS oylamasında elenirken, ikinci SMS oylamasında ise Anıl elenmişti. Son 2’li finale Adem ve Nagihan kalmış, büyük finalde son SMS oylamasından Adem Kılıçcı çıkmıştı. Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı olmuştu.

SURVİVOR FİNAL GECESİNDE KONUŞULANLAR

Seda: Çok heyecanlıyım. Ben bugüne kadar hayat sıramı kendi isteğime göre değiştirdim. Yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Bir gün babama ben aşık oldum dedim ve milli üniformamı, yeni başladığım üniversitemi bıraktım. 17 ve 19 yaşımda anne oldum. Ve üniversitemi daha sonradan bitirdim. Çocuklarıma örnek olmak istedim. Ben yarışmak için doğdum. Güçlü bir kadın olduğum için şampiyon olmak istiyorum. Buradan çıkan şampiyonları benim gibi anneler yetiştirdi. Umarım başarabilirim. Kazandığım paranın bir kısmını şehit ailelerine hediye edeceğim.

Acun: Kazanılan para üzerinden bir vaatte bulunamazsınız. Kalbinin temiz olduğunu biliyorum ancak bu kurallar gereği böyle.

Yusuf: Heyecanlanmamak mümkün değil. Yanlış bir şey söylersem affola. Köyde doğdum. 14 yaşıma kadar okul hayatım oldu sonrasında aileme yardım ettim. Bir gün spor salonuna gittim ve bir hayal kurdum. Dövüşçü olmak istedim. Önüme çok zorluklar çıktı ama pes etmedim. Sporda kazandıklarımla sevdiklerimi gururlandım. Çok büyük emekler verdim. Bunu başarmak için Türk halkına ihtiyacım var. Hayallerinizin peşinden her zaman koşun. Ne olmak istiyorsanız olun. Engelleri bir şekilde aşacaksınız. İnsanlardan hep başaramazsın yapamazsın sesleri duyacaksınız. Yeterince mücadele ederseniz başarabilirsiniz.

Acun: İkisi de çok değerli yarışmacılar. Çok şey yaşadılar. Seda ya da Yusuf şampiyon olacak.

YUSUF’UN ANNESİ FENALAŞTI!

Canlı yayın sırasında Acun, yarışmacıların aileleriyle konuştu. Yusuf’un annesi Ziynet Hanım canlı yayında konuşurken fenalaştı. Yayına ara verildi.

Acun Ilıcalı “Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında.” dedi. Yusuf ise canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.

YARIŞMACILAR SON KEZ KONUŞTU

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Yusuf: Hayatım boyunca büyük rekabetlerin içinde bulundum. Bence en büyük rekabet yeri burası. Elimden geldiğince bu şansı elde ettim. Türk halkının desteğiyle şampiyon olup kupayı anneme vermek istiyorum. Daha önceki kupaları anneme yolluyorum. Evde vitrinde hep daha önceki kupalarım. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Seda: Benim için Survivor çok güzel geçti. Yarışmak en güzeliydi. Elimden geleni yaptım. Bedenim yetmediğinde yüreğimi ortaya koydum. Bir şekilde buradayım. Bu saatten sonra yapabileceğimiz hiç bir şey yok. Eminim hak eden şampiyon olur. Eğer bir terazi varsa ve ben hak etmiyorsam istemem zaten.