Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adayları belli oldu. Acun ılıcalı, survivor 2019 adaylarını ve yayın tarihini açıkladı. İşte Survivor 2019 yarışmacıları ve yayın tarihi....
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SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2019'un ne zaman başlayacak? sorusu bugün cevap buldu. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 'un yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyirci oylamasıyla hangi yarışmacıların Survivor 2019'a katılacağının belli oalcağını açıkladı. İşte Survivor 2019 aday yarışmacıları;
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Emin Günenç kimdir?
Emin Günenç Tekirdağ, Şarköy'lü, 24 yaşında. 10 sene futbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası bıraktı ve 6 yıldır fitness yapıyor.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?
Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Emre Durak kimdir?
Emre Durak, Adana'dan katılıyor, 21 yaşında.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Buse Akar kimdir?
Buse Akar, 21 yaşında Marmarisli. Lisanslı voleybolcu.
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Survivor 2019 yarışmacısı Halim Baydur kimdir?
Halim Baydur, 29 yaşında Yalova'dan katılıyor. Milli vücut geliştirme sporcusu
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survivor 2019 aday yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir?
Melisa Emirbayer, 23 yaşında İzmir'de yaşıyor. 7 yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyor, Milli Takıma hizmet veriyor.
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Survivor 2019 yarışmacısı Erdem Ekşioğlu kimdir?
Erdem Ekşioğlu, 25 yaşında oyunculuk yapıyor.
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survivor 2019 yarışmacısı Müzeyyen Seren Bayülken kimdir?
Müzeyyen Seren Bayülken, 22 yaşında Ispartalı. Profesyonel yüzücü.
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Survior 2019 aday yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?
Hakan Kanık, 19 yaşında İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Aşçılık yapıyor.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Ecem Onaran kimdir?
Ecem Onaran, 29 yaşında İzmir'den katılıyor. spor eğitmeni
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?
Hikmet Tuğsuz, 32 yaşında Antalyalı. Güreş antrenörlüğü yapıyor.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Seda Ocak kimdir?
Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörü
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Survi,vor 2019 aday yarışmacısı Kaan Kazgan kimdir?
Kaan Kazgan, 24 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Profesyonel dövüşçü.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Begüm Güven kimdir?
Begüm Güven, 22 yaşında Eskişehir'de yaşıyor. 12 yıldır voleybolla uğraşıyor.
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Asil Cengiz, 25 yaşında. Vücut geliştirme ce yüzme sporuyla ilgileniyor.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Serpil Uzunçavdar kimdir?
Serpil Uzunçavdar, 34 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Milli tekvandocu
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?
Atakan Işıktutan, 24 yaşında Rizeli. Crossfit atlet.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Simge Olçun kimdir?
Simge Olçun, 23 yaşında İzmir'den katılıyor. 11 yıldır aktif oalrak Atletizmle uğraştı daha sonra İtfaiye Milli Takımı'na girdi.
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survivor 2019 aday yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir?
Azim Kaan Güvenilir, 29 yaşında İstanbullu. Oynculuk yapıyor.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir?
Büşra Yalçın, 21 yaşında Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor, Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyor. Profesyonel voleybolcu.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Özgür Özdemir kimdir?
Özgür Özdemir, 35 yaşında Rizeli. 20 yıldır Gümüşlük'te yaşıyor.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Sıla Rümeysa Ölçek kimdir?
Sıla Rümeysa Ölçek, 30 yaşında Ordu Fatsalı. Milli tekvandocu
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir?
Burak Yurdugör, 20 yaşında öğrenci. Amerikan futbolu ve yüzme sporlarıyla ilgilenmiş.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Sude Burcu kimdir?
Sude Burcu, 22 yaşında İzmirli. Milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu.
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Okay Köksal kimdir?
Okay Köksal, 31 yaşında Artvinli. Milli güreşçi
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Sinem Kılıç kimdir?
Sinem Kılıç, 22 yaşında İstanbullu, ailesi Erzurumlu. Dalgıç
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Sami Levi kimdir?
Sami Levi, 37 yaşında İstanbullu. Şarkıcı
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Bora Edin kimdir?
Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu. Crossfit eğitmeni
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Yağız Erdoğan kimdir?
Yağız Erdoğan, 22 yaşında Rizeli Milli atlet
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Survivor 2019 aday yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?
Yusuf Karakaya, 24 yaşında Elazığ doğumlu. Profesyonel Kickboks-Muay Thai