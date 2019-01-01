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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu

01 Ocak 2019 Salı 11:57
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmacı adayları belli oldu

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adayları belli oldu. Acun ılıcalı, survivor 2019 adaylarını ve yayın tarihini açıkladı. İşte Survivor 2019 yarışmacıları ve yayın tarihi....

  • SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor 2019'un ne zaman başlayacak? sorusu bugün cevap buldu. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 'un yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Acun Ilıcalı, Survivor 2019 yarışmacı adaylarının belli olduğunu ve seyirci oylamasıyla hangi yarışmacıların Survivor 2019'a katılacağının belli oalcağını açıkladı. İşte Survivor 2019 aday yarışmacıları;

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Emin Günenç kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Emin Günenç kimdir?

    Emin Günenç Tekirdağ, Şarköy'lü, 24 yaşında. 10 sene futbol oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası bıraktı ve 6 yıldır fitness yapıyor.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?

    Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Emre Durak kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Emre Durak kimdir?

    Emre Durak, Adana'dan katılıyor, 21 yaşında.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Buse Akar kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Buse Akar kimdir?

    Buse Akar, 21 yaşında Marmarisli. Lisanslı voleybolcu.

  • Survivor 2019 yarışmacısı Halim Baydur kimdir?

    Survivor 2019 yarışmacısı Halim Baydur kimdir?

    Halim Baydur, 29 yaşında Yalova'dan katılıyor. Milli vücut geliştirme sporcusu

  • survivor 2019 aday yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir?

    survivor 2019 aday yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir?

    Melisa Emirbayer, 23 yaşında İzmir'de yaşıyor. 7 yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyor, Milli Takıma hizmet veriyor.

  • Survivor 2019 yarışmacısı Erdem Ekşioğlu kimdir?

    Survivor 2019 yarışmacısı Erdem Ekşioğlu kimdir?

    Erdem Ekşioğlu, 25 yaşında oyunculuk yapıyor.

  • survivor 2019 yarışmacısı Müzeyyen Seren Bayülken kimdir?

    survivor 2019 yarışmacısı Müzeyyen Seren Bayülken kimdir?

    Müzeyyen Seren Bayülken, 22 yaşında Ispartalı. Profesyonel yüzücü.

  • Survior 2019 aday yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?

    Survior 2019 aday yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?

    Hakan Kanık, 19 yaşında İstanbul'dan yarışmaya katılıyor. Aşçılık yapıyor.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Ecem Onaran kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Ecem Onaran kimdir?

    Ecem Onaran, 29 yaşında İzmir'den katılıyor. spor eğitmeni

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?

    Hikmet Tuğsuz, 32 yaşında Antalyalı. Güreş antrenörlüğü yapıyor.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Seda Ocak kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Seda Ocak kimdir?

    Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörü

  • Survi,vor 2019 aday yarışmacısı Kaan Kazgan kimdir?

    Survi,vor 2019 aday yarışmacısı Kaan Kazgan kimdir?

    Kaan Kazgan, 24 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Profesyonel dövüşçü.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Begüm Güven kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Begüm Güven kimdir?

    Begüm Güven, 22 yaşında Eskişehir'de yaşıyor. 12 yıldır voleybolla uğraşıyor.

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    survivor 2019 aday yarışmacısı Asil Cengiz kimdir?

    survivor 2019 aday yarışmacısı Asil Cengiz kimdir?

    Asil Cengiz, 25 yaşında. Vücut geliştirme ce yüzme sporuyla ilgileniyor.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Serpil Uzunçavdar kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Serpil Uzunçavdar kimdir?

    Serpil Uzunçavdar, 34 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Milli tekvandocu

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?

    Atakan Işıktutan, 24 yaşında Rizeli. Crossfit atlet.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Simge Olçun kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Simge Olçun kimdir?

    Simge Olçun, 23 yaşında İzmir'den katılıyor. 11 yıldır aktif oalrak Atletizmle uğraştı daha sonra İtfaiye Milli Takımı'na girdi.

  • survivor 2019 aday yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir?

    survivor 2019 aday yarışmacısı Azim Kaan Güvenilir kimdir?

    Azim Kaan Güvenilir, 29 yaşında İstanbullu. Oynculuk yapıyor.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir?

    Büşra Yalçın, 21 yaşında Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor, Çanakkale 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuyor. Profesyonel voleybolcu.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Özgür Özdemir kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Özgür Özdemir kimdir?

    Özgür Özdemir, 35 yaşında Rizeli. 20 yıldır Gümüşlük'te yaşıyor.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Sıla Rümeysa Ölçek kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Sıla Rümeysa Ölçek kimdir?

    Sıla Rümeysa Ölçek, 30 yaşında Ordu Fatsalı. Milli tekvandocu

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir?

    Burak Yurdugör, 20 yaşında öğrenci. Amerikan futbolu ve yüzme sporlarıyla ilgilenmiş.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Sude Burcu kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Sude Burcu kimdir?

    Sude Burcu, 22 yaşında İzmirli. Milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu.

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Okay Köksal kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Okay Köksal kimdir?

    Okay Köksal, 31 yaşında Artvinli. Milli güreşçi

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Sinem Kılıç kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Sinem Kılıç kimdir?

    Sinem Kılıç, 22 yaşında İstanbullu, ailesi Erzurumlu. Dalgıç

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Sami Levi kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Sami Levi kimdir?

    Sami Levi, 37 yaşında İstanbullu. Şarkıcı

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Bora Edin kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Bora Edin kimdir?

    Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu. Crossfit eğitmeni

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Yağız Erdoğan kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Yağız Erdoğan kimdir?

    Yağız Erdoğan, 22 yaşında Rizeli Milli atlet

  • Survivor 2019 aday yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?

    Survivor 2019 aday yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?

    Yusuf Karakaya, 24 yaşında Elazığ doğumlu. Profesyonel Kickboks-Muay Thai

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Son Güncelleme: 01.01.2019 12:02
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2019
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