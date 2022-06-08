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Survivor'a kim veda etti?

7 Haziran 2022'de Survivor'da heyecanlı bir gece yaşandı. Survivor'a veda eden isim belli oldu. 4 eleme adayının olduğu potada en düşük SMS'i alan kişi adaya veda etti. Survivor'a kimin veda ettiğini Acun Ilıcalı açıkladı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 11:42
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Survivor'a kim veda etti?
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TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta 4 dokunulmazlık oyununun üçünü mavi takım, birini kırmızı takım kazandı. Ünlüler takımının eleme adayları Evrim, Nisa, Anıl oldu. Gönüllüler takımının eleme adayı ise Hikmet oldu.

Konsey öncesi iki takım ödül oyunu için mücadele etti. Ödül oyununda ilk turu Kırmızı Takım, ikinci turu Mavi Takım kazandı.  En iyiler yarışını ise 3-0'lık skorla Kırmızı Takımın kazandı ve ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'ye veda eden kişi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Nisa, Evrim, Hikmet ve Anıl'ın eleme adayı olduğu potada en düşük SMS sayısına sahip olan kişi adaya veda etti.

Adaya veda eden kişi kırmızı takımdan Evrim oldu.

Survivor macerası mavi takımda başlayan Evrim, takımların değiştiği hafta kırmızılılara geçmişti. Elendiğini öğrendikten sonra duygusal anlar yaşayan Evrim ,yaptığı konuşmada "Çok güzel 5 ay geçirdim, iyi ki buraya geldim" dedi. 

Evrim'in vedası Nisa'yı gözyaşlarına boğdu.

Anahtar Kelimeler:
Survivor
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